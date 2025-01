Lanazione.it - 400 persone a San Giovanni per ascoltare l'ultimo sopravvissuto da Auswichtz

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Un incontro intenso, coinvolgente e commuovente quello che si è tenuto ieri pomeriggio presso la Pieve di SanBattista a San. Un evento unico che ha visto circa 400le parole di Oleg Mandi?, l'bambinoad Auschwitz, arrivato in Valdarno per condividere con il pubblico presente la sua straordinaria testimonianza di vita, simbolo di sofferenza e resilienza di chi ha vissuto l 'orrore dei lager nazisti. Aveva solo 11 anni Oleg, oggi ne ha 93. Un bambino, quello di allora, che ha dovuto fare i conti con la barbarie e la follia del genere umano. Un'esperienza terribile che ha segnato nel profondo la sua esistenza ma che gli ha insegnato a non odiare, come lui stesso ci ha detto. Nel corso dell'incontro che rientrava fra gli eventi organizzati dal Comune di Sanper la Giornata della Memoria è stato presentato il libro "Mi chiamo Oleg.