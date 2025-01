Liberoquotidiano.it - 15enne attraversa col rosso, travolta e uccisa dal bus: l'autista collassa, Cremona sotto-choc

Tragedia a: oggi, venerdì 31 gennaio, un terrificante incidente, una ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere statada un autobus extraurbano mentre stava andando a scuola. La disgrazia è accaduta intorno alle 7.50 in via Dante, nei pressi di un semaforo. Stando alle prime ricostruzioni, la giovane si trovava sulle strisce pedonali, ma il semaforo sarebbe statoal momento dell'mento, e la ragazza potrebbe non aver visto il bus in arrivo. L'impatto, fatale, è stato inevitabile. Sul luogo sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale, ma ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. L'del mezzo,, ha avuto un malore subito dopo l'incidente. I passeggeri del bus, per lo più studenti, sono stati fatti scendere e ascoltati per raccogliere le loro testimonianze.