Lapresse.it - Washington, aereo passeggeri con 64 a bordo si scontra con aereo militare sul Potomac: 18 morti

IN AGGIORNAMENTO – Undell’American Airlines, il volo 5342, si èto in volo con un elicotterosul fiume, a, mentre si apprestava ad atterrare all’aeroporto Ronald Reagan.e dispersi: al momento si parla di almeno 18 vittime. Lo ha riferito la Federal Aviation Administration (Faa). L’incidente è avvenuto attorno alle 3 di notte ora italiana. Adell’di linea c’erano 64 persone. Adell’elicottero, un volo di addestramento, c’erano tre persone.L’, un Bombardier CRJ700 per i voli regionali, era partito da Wichita, in Kansas. Lo scontro è avvenuto con un elicottero Sikorsky H-60. La National Transportation Safety Board ha aperto un’indagine insieme alla Faa.Sospesa l’operatività dell’aeroporto Ronald ReaganTutti i decolli e gli atterraggi dall’aeroporto Ronald Reagan nei pressi disono stati fermati.