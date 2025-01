Unlimitednews.it - Washington, aereo di linea si scontra con un elicottero militare, non ci sono superstiti

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Undidella Psa Airlines, compagnia aerea regionale che fa parte dell’American Airlines, con a bordo 64 persone proveniente da Wichita in Kansas, si èto in volo con unSikorsky H-60 Black Hawk poco prima delle 21 locali (le 3 di notte in Italia) mentre era in fase di avvicinamento all’aeroporto Reagan died è precipitato nel fiume Potomac. Non ci. Le cause dell’incidente nonancora chiare. Sembra che l’si trovasse a poco più di cento metri di altitudine e in approccio finale alla pista, ma la torre di controllo poco prima della fase di atterraggio avrebbe dato istruzioni al Black Hawkdi passare dietro all’di, che era stato indirizzato sulla pista 33. Le condizioni sul luogo dell’incidentedefinite “estremamente difficili” per i circa 300 soccorritori coinvolti.