Dayitalianews.com - Vittoria, è morto il 39enne ferito nella notte a fucilate: chi è la vittima

laè stata portata in ospedale da due persone che, poi, sono spariteÈall’ospedale Guzzardi di(in provincia di Ragusa) l’uomo rimasto.Lasi chiamava Angelo Ventura e aveva 39 anni.A quanto riporta l’Ansa, l’uomo sarebbe imparentato con esponenti di spicco della criminalità locale, ma soltanto omonimo di altre persone coinvolte in passato in gravi episodi di cronaca.Ventura sarebbe arrivato in ospedale poco prima di mezza. Era stato forse caricato nel bagagliaio di un’auto di grossa cilindrata. Due uomini lo hanno preso e trasportato all’interno della sala d’attesa del pronto soccorso, poi si sono allontanati. Sempre, secondo l’Ansa, sarebbe probabile che chi ha sparato non lo volesse uccidere, ma ‘gambizzarlo’; ilsembra che sia stato colpito all’arteria femorale.