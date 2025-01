.com - Viareggio: ragazzo travolto da un’auto precipita dal cavalcavia. E’ gravissimo

Leggi su .com

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti attorno alle ore 14:30 in supporto al personale sanitario per soccorrere undi circa 20 anni che è stato sbalzato dalBarsacchi a, tra via Matanna e via Aurelia NordL'articolodadal. E’proviene da Firenze Post.