Fanpage.it - Vanno a rubare nel casolare e fanno esplodere la cassaforte: morto un ladro, l’altro è grave a Pisa

I fatti nella notte tra martedì e mercoledì a Calcinaia, dove i malviventi erano impegnati in un furto in unabbandonato. La vittima è un 26enne lucchese: ha subito ustioni gravissime sul 95% del corpo ed è deceduto poco dopo l’arrivo all'ospedale di Cisanello. L'altro è in prognosi riservato e si cerca un terzo complice.