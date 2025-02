Strumentipolitici.it - Ursula von der Leyen: Alice nel paese delle meraviglie

Leggi su Strumentipolitici.it

L’elezione di Trump a presidente degli USA ha cambiato lo scenario con cui il mondo europeo deve confrontarsi nel futuro. In particolare rende sempre più critica la carica della presidente della Commissionevon dere il suo ruolo in modo prospettico.Le priorità di TrumpNel discorso di insediamento, Trump ha dato indicazioni sulle sue volontà operative sia all’interno delche verso gli alleati e gli altri Paesi. Le direttive dietro lo slogan di fare tornare grande l’America sono anzitutto quelle di alzare i toni all’esterno. Poi con riferimento all’Europa illustra, sinteticamente, la necessità di un maggiore contributo finanziario alla NATO (5% del PIL) oltre alla volontà di chiudere la guerra in Ucraina. per la quale l’Europa si è dissanguata. E ancora, la cancellazione della green economy, che ha drenato immense risorse dai Paesi membri della UE, con lo stop all’uso esclusivovetture elettriche.