Ilgiorno.it - “Una cosa terribile”: cos’è il Remigration Summit e perché Sala chiede che Milano “si esprima in maniera decisa”

, 30 gennaio 2025 – Ilprevisto il 17 maggio a, “è unasu cui dobbiamo veramente esprimerci, con tutta la città, inmolto". Queste le parole del sindaco Giuseppe, a margine dell'incontro di presentazione alle imprese della 58esima riunione annuale della Banca Asiatica di Sviluppo, in programma adal 4 al 7 maggio. Il primo cittadino ha parlato dell'organizzazione adel prima manifestazione europea di estrema destra per la 'remigrazione' degli immigrati. "Nessuno di noi immagina di poter vivere in una realtà in cui, anche rispetto al fenomeno dell’immigrazione, non ci siamo forme di controllo, non ci siano modalità per rimanere nel mondo delle regole, ma queste espressioni sono espressioni che fanno veramente spavento - ha commentato