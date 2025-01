Palermotoday.it - Un solo contatore per tre case, così tre donne rubavano la luce: denunciate

Leggi su Palermotoday.it

l'energia grazie a un allaccio abusivo che avevano realizzato ad hoc. Sono finitenei guai trepalermitane (di 26, 56 e 76 anni) che, in via Sambucia, nella zona di via Altofonte, si erano attaccate direttamente alla rete di E-distribuzione. I carabinieri della stazione di.