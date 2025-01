Ilpescara.it - Un campus per i figli dei dipendenti che faticano a conciliare lavoro e famiglia: l'iniziativa della Fater [FOTO]

Leggi su Ilpescara.it

Portare i proprisul posto diquandoprofessione e gestione familiare non è più un miraggio per lee iFatar. Grazie al Kids@riservato ai bambini dai 6 anni in su infatti, in caso di un problema improvviso o di una esigenza particolare.