Casertanews.it - Ultime due lezioni di "Dedalo o il sublime"

Leggi su Casertanews.it

Dopo gli orrori e gli eccessi dell'ottava puntata, prudentemente tenutasi in libreria anziché in chiesa, l'Accademia Palasciania - consumata la catarsi - torna alla quieta ombra delle colonne medievali per la nona puntata del XVI festival-laboratorio palascianiano di scienza, filosofia, poesia.