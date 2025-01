Quotidiano.net - Udienza gup Santanchè potrebbe chiudersi entro maggio

Riprenderà il prossimo 26 marzo econcludersil'preliminare a Milano nei confronti della ministra Daniela, del suo compagno Dimitri Kunz e di una terza persona, accusati di truffa aggravata ai danni dell'Inps in uno dei filoni dell'indagine su Visibilia per presunte irregolarità legate alla cassa integrazione ottenuta per 13 dipendenti durante il Covid con ingenti danni per l'istituto previdenziale.