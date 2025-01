Agi.it - Ucciso per una scarpa 'sporcata', ergastolo al baby boss

Leggi su Agi.it

AGI - IlFrancesco Pio Valda, 21 anni, è stato condannato all', sentenza emessa dalla prima sezione della corte d'Assise di Napoli, per averdurante un diverbio il 18enne Francesco Pio Maimone, pizzaioloagli Chalet di Mergellina nella notte tra il 19 e il 20 marzo del 2023. Il pizzaiolo si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato visto che, con la lite, scoppiata per unagriffata pestata enella calca della movida, non c'entrava nulla. Valda, 21 anni, è stato condannato nei giorni scorsi a 15 anni e 4 mesi per associazione a delinquere di stampo mafioso in un processo con altri affiliati della cosca omonima che ha roccaforte nel quartiere Est di Napoli di Barra. Ilsparò tra la folla della movida con una pistola, e un proiettile colpì al petto il pizzaiolo che portava il suo stesso nome di battesimo.