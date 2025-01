Today.it - Ucciso in Svezia Salwan Momika, l'uomo che bruciò il Corano

, il rifugiato iracheno di 38 anni, noto per aver bruciato in pubblico ilnel giugno del 2023, è statoieri sera a colpi di arma da fuoco in un appartamento a Södertälje, nella contea di Stoccolma, in, secondo quanto riporta la televisione di stato svedese.