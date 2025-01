Europa.today.it - "Tutto vero di Chiara Ferragni e Achille Lauro, la coprivano le amiche"

Leggi su Europa.today.it

Continuano a emergere retroscena e dettagli scottanti sugli ex Ferragnez. Non solo Angelica Montini, stylist milanese con cui Fedez avrebbe ripetutamente traditonel corso del loro matrimonio, ma adesso ancheviene tirato in ballo. Prima da Fabrizio Corona, ora.