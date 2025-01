Nerdpool.it - Tutto pronto per la Royal Rumble 2025, inizia la road to Wrestlemania

Latoda qui. Laè alle porte e si svolgerà al Lucas Oil Stadium di Indianapolis (Indiana), nella notte italiana fra sabato 1 e domenica 2 febbraio (alle ore 1), per un evento disponibile in diretta solo sul WWE Network. La vera novità è che laverrà trasmessa in chiaro su DMAX lunedì 3 febbraio alle 21.25, a meno di 48 ore dallo show. Uno degli eventi più importanti in casa WWE, con i duematch che assegneranno un incontro titolato a41 ai due vincitori. Siin due e ogni 90 secondi entra una Superstar, fino a 30 partecipanti. Per eliminare l’avversario bisogna lanciarlo oltre la terza corda. L’ultimo che rimane sul ring sarà il vincitore della! Ecco la match card di uno dei Big 4, fra i Premium Live Event della WWE (insieme a SummerSlam, Survivor Series e).