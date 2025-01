Ilgiornaleditalia.it - Tutti vogliono Fedez? L'Italia, Paese sempre più simile a una barzelletta, è incantato dal mondo delle supercazzole

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ove mai qualcuno avesse avuto un minimo di amor proprio in quantono, farebbe meglio a rivedere il proprio orgoglio per essere nato nel BelMentre Rose Villain ci fa sapere che ha paura di Trump e non si sente sicura con il Governo Meloni, ildell'informazione sembra ricogli