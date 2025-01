Ilgiornaleditalia.it - Tumori, ok Aifa a primo radioligando per cancro prostata metastatico resistente

In arrivo la terapia teragnostica Lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan per la forma mCrpc positiva a Psma Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - Diventerà presto accessibile in Italia la terapia di precisione basata sull’uso dei radioligandi Lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan. Grazie all’ap