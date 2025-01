Ilgazzettino.it - Tumore al seno non diagnosticato, la paziente muore. Radiologa a processo per omicidio colposo

Leggi su Ilgazzettino.it

PORTO VIRO (ROVIGO) - Unalnonavrebbe portato alla morte della. Ora, la specialista in radiologia ed esperta in radiologialogica che ebbe in cura la.