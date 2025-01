Trump | incidente aereonessun superstite

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.54 Nessuno è sopravvissuto alla collisione in volo tra un aereo di linea a un elicottero militare a Washington. Lo ha confermato Donald. Il capo della Casa Bianca ha criticato gli ex presidenti democratici Obama e Biden, che a suo dire avrebbero abbassato la qualità dei controllori di volo grazie alle politiche per la diversità, assumendo persone non qualificate. "Faremo in modo che cose del genere non accadano mai più", ha aggiunto