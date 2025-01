Laverita.info - Trump vieta il cambio di sesso dei minorenni

Leggi su Laverita.info

Detto, fatto: il leader Usa ha firmato un decreto per porre fine al fenomeno dei baby trans. «Troppi i bambini mutilati» su spinta dell’agenzia pro gender Wpath e della Levine, funzionaria Lgbt di Biden che brigò per eliminare ogni vincolo d’età per le transizioni.Elon recupererà i due bloccati sulla Iss. E l’ad di Meta valuta di trasferirsi a Washington.Lo speciale contiene due articoli.