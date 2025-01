Lidentita.it - Trump riapre Guantanamo: una Mossa controversa per detenere migranti criminali

L’amministrazioneha annunciato una nuova,politica per affrontare latà legata ai. La base navale diBay, a Cuba, sarà utilizzata perstranieri accusati di crimini violenti, in quella che il presidente ha definito una risposta decisa per “proteggere gli americani dai peggiori”. La decisione, formalizzata attraverso un .: unaperL'Identità.