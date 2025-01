Messinatoday.it - Tragedia sfiorata a Villa Lina, albero si schianta e danneggia alcune auto

Leggi su Messinatoday.it

Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma si è rischiato grosso. Ieri sera unsi èto al suolo in via Monte Scuderi nel quartiere di. A causa della pioggia e delle forti raffiche di vento l'arbusto è caduto suparcheggiate e a poca distanza dalle palazzine. Il.