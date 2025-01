Arezzonotizie.it - "Toy stories. Un mondo di giochi". Un libro che apre immaginari e stimola riflessioni

Leggi su Arezzonotizie.it

Toy. Undi, Gabriele Galimberti, OTM Company OTM Company nasce nel 2016 in seno al Festival Cortona on the Move e lavora neldella fotografia in tutti i suoi ambiti e declinazioni. Lavora con le imprese, con i fotografi, organizza eventi culturali e mostre per.