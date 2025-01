Anteprima24.it - Titoli di studio e abilitazioni falsi, in sette finiscono ai domiciliari

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutopersone sono state poste agli arrestistamani dalla Guardia di Finanza, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al reato di falso, nell’ambito di un’inchiesta della Procura distrettuale della Repubblica di Potenza nella quale sono indagati anche gli oltre cento beneficiari didiprofessionali. Secondo l’accusa, “i promotori dell’associazione hanno svolto un vero e proprio ruolo di scouting della clientela” in sei regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Sicilia e Basilicata, “intrattenendo rapporti con altri istituti formativi” che operano nel Potentino e in provincia di Napoli, “gestiti da correi”. In tal modo, venivano assicurati certificati e qualifiche professionali riconosciuti in Italia e in Europa “in ambito informatico, in ambito universitario e in ambito sanitario”.