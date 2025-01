Tg24.sky.it - Terra dei Fuochi, la Cedu condanna l'Italia per inazione su rifiuti tossici

Le autoritàne mettono a rischio la vita degli abitanti delladei, l'area campana coinvolta nei decenni scorsi nell'inmento di. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che hato l'che, pur riconoscendo la situazione, non ha preso le dovute misure. Laha stabilito che l'deve introdurre, senza indugio misure generali in grado di affrontare in modo adeguato il fenomeno dell'inquinamento in questione. Il caso era stato portato davanti alla Corte da 41 cittadinini e cinque associazioni che accusavano Roma di non averli protetti da questi depositi, che stanno causando un aumento dei tassi di cancro nella regione. La sentenza è definitiva.