Ilgiornaleditalia.it - Terra dei Fuochi, Italia condannata per inazione sui rifiuti tossici dalla Cedu di Strasburgo: “Rischio per la vita grave, reale e accertabile”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato lo Statono per non aver protetto ladegli abitanti delladeL’è stataCorte europea dei diritti umani per non aver adottato misure adeguate per proteggere la popolazione delladei Fuoch