Ternitoday.it - Terni con i capelli bianchi, in cinque anni è raddoppiato il numero di chi ha più di cento anni

Leggi su Ternitoday.it

In fondo, è una buona notizia. Dal 2019 ad oggi, ildei centenari in città è. Il rovesci della medaglia però è questo: “Tra venti, nel 2044, più di un ternano su tre avrà oltre 65e la popolazione in età lavorativa sarà il 50 percontro l’attuale 62 per”.