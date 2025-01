Lapresse.it - Svezia, ucciso Salwan Momika: bruciò il Corano in piazza nel 2023

Leggi su Lapresse.it

, il rifugiato iracheno noto per aver bruciato in pubblico ilnel, è statoieri sera a colpi di arma da fuoco in un appartamento a Sodertalje, nella contea di Stoccolma, in. Lo riferiscono i media citando fonti di polizia. Cinque persone sono state arrestate in relazione alle indagini sull’omicidio.