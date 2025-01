Supermagic 2025 | torna a Roma il più grande spettacolo di magia d’Europa

Leggi su Funweek.it

Esclusivamente aarriva il nuovoARCANO il piùdicon i migliori illusionisti del mondo. La 21ª edizione dell’imperdibile evento teatrale approda al Teatro Sistina dal 23 gennaio al 9 febbraioARCANO è il nuovointernazionale con i migliori illusionisti, trasformisti, prestigiatori, manipolatori e campioni dell’arte magica provenienti da tutto il mondo, che insieme sullo stesso palco vi faranno vivere un’indimenticabile esperienza.Uno straordinario viaggio dove la fantasia e i sogni diventano realtà, tra sorprendenti grandi illusioni ed effetti speciali, momenti poetici, irresistibile divertimento e continuo stupore con effetti magici mai visti prima in Italia.La 21ª edizione diè un evento da non perdere, con un nuovissimo cast di oltre 20 artisti in grado di far sognare ad occhi aperti gli adulti, ma anche i bambini, per oltre 2 ore didal vivo.