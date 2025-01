Linkiesta.it - Sul caso Almasri, Meloni e il governo non hanno mai detto la verità

La parte più gustosa dello spettacolo inscenato da Giorgia, affacciata al balcone della Piazza Venezia digitale per arringare con scandalizzato fervore i suoi seguaci, è stata quella in cui è riuscita a fare fessa mezza Italia, e forse pure di più, con un castello di balle di diritto e di fatto di illusionistica perfezione.Non era vero che avesse ricevuto un avviso di garanzia; non era vera la qualifica di politico di sinistra affibbiata all’ex camerata manipulitista Luigi Li Gotti; non era vero che la Corte Penale Internazionale avesse aspettato dopo mesi di riflessioni l’ingresso in Italia diper spiccare un mandato d’arresto a suo carico; non era vero che la richiesta della Corte dell’Aja non fosse stata trasmessa al ministro della Giustizia Carlo Nordio; non era vero che la Corte d’Appello avesse scarcerato il galantuomo libico per questo sciagurato errore; non era infine vero che il ministro Matteo Piantedosi avesse deciso di espellerlo per ragioni di sicurezza nazionale.