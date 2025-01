Sport.quotidiano.net - Sul campo di Riffa. Migliozzi, Laporta e Pavan negli Emirati

Il DP World Tour prosegue i propri appuntamentiArabi. Oggi aprende il via il Bapco Energies Bahrain Championship. InGuido, Francescoe Andreache sono alla ricerca della miglior forma e continuità dopo le prime uscite dall’andamento altalenante. Difende il titolo il sudafricano Dylan Frittelli. Nel field, non esaltante così come il montepremi di 2,5 milioni di dollari, spiccano i nomi di David Puig, Patrick Reed e Laurie Canter, giocatori della Superlega araba che giocano anche su tour europeo. Dal PGA Tour gli statunitensi Brandon Wu e Troy Merritt. Andrea Ronchi