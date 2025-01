Europa.today.it - Squid Game 3, Mercoledì 2, la serie sul Mostro di Firenze, il documentario su Alcaraz: tutte le novità Netflix del 2025

Leggi su Europa.today.it

Nuove, nuovi eventi, nuovi film, nuovi reality show.è pronta a fare la differenza in questoproponendo al pubblico tantissime nuove storie pronte a emozionare e colpire nel segno. La piattaforma di streaming, infatti, ha appena svelato tutto ciò che è in arrivo in questo