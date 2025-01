Iltempo.it - Sporting Lisbona-Bologna 1-1, Harder risponde a Pobega

(PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Ilonora l'impegno, gioca alla grande per oltre un'ora, ma non riesce a congedarsi in bellezza dalla Champions League. Sul campo dell'Alvalade, i ragazzi di Italiano salutano la massima competizione, pareggiando per 1-1 contro lo(che va ai playoff). Alla rete del primo tempo di, ha risposto nella ripresa, in campo al posto della stella Gyokeres, fuori per infortunio. Una partita che rappresenta la sintesi del percorso europeo degli emiliani: ottime prestazioni, ma tanta inesperienza, oltre che sfortuna. Ilnon ha nulla da perdere e parte subito fortissimo, divertendosi e facendo soffrire terribilmente loper tutto il primo tempo. Passano appena quattro minuiti e l'incornata di testa di Beukema, su sviluppo di corner, si stampa sulla traversa a Israel battuto.