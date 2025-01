Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 30 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

30ci aspetta una giornata ricca di. Ampio spazio alle discipline invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino ci regala lo slalom femminile, agli Europei di pattinaggio artistico andranno in scena lo short program maschile e lo short program delle coppie, senza perdersi le qualificazioni dello skicross a Veysonnaz, dell’halfpipe di snowboard ad Aspen e dello slopestyle di sci freestyle ad Aspen, oltre ai PCR della combinata nordica.Proseguono i tornei di tennis con gli ottavi di finale: Flavio Cobolli e Mattia Bellucci saranno impegnati nell’ATP 250 di Montpellier. Iniziano i tornei di golf della settimana, mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con l’AlUla Tour e il Trofeo Ses Salines. Da non perdere la semifinale Croazia-Francia ai Mondiali di pallamano e l’impegno dell’Olimpia Milano nell’Eurolega di basket, poi l’abbuffata di Europa League di calcio con Lazio e Roma in campo.