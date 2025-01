Bergamonews.it - Sicurezza urbana: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova rafforzano la collaborazione

Leggi su Bergamonews.it

. Questa mattina, giovedì 30 gennaio, al comando della polizia locale di, si è tenuto un incontro tra gli assessori alladelle città di, che segna un rinnovato impegno nellatra i capoluoghi della Lombardia orientale. L’obiettivo condiviso è affrontare in modo sinergico le sfide legate alla, rafforzando la cooperazione tra i territori.All’incontro hanno preso parte, gli assessori allaGiacomo Angeloni per, Valter Muchetti per, Santo Canale pere Iacopo Rebecchi pere i comandanti delle Polizie Locali Monica Porta per, Marco Baffa per, Luca Iubini per, Paolo Perantoni per. La riunione ha favorito un dibattito aperto e costruttivo, durante il quale sono stati condivisi progetti già attivi e discusse nuove iniziative per rafforzare la prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminali e alle problematiche sociali.