Fanpage.it - Si schiude un uovo di squalo, ma non c’è nessun maschio nell’acquario: com’è possibile?

Leggi su Fanpage.it

In un acquario in Louisiana, undiCephaloscyllium ventriosum si è schiuso lo scorso 3 gennaio dando alla luce un piccolo, nonostante non ci fossero maschi nella vasca. Due le ipotesi dietro questa nascita "miracolosa": fecondazione ritardata o partenogenesi.