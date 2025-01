Cesenatoday.it - Si punta a valorizzare la Ciclovia di San Vicinio, Sarsina candidata all’iniziativa 'Bici in Comune'

Leggi su Cesenatoday.it

L’amministrazione comunale disi è recentementein” promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute Spa e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci).