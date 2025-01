Calciomercato.it - Serie A, recupero Fiorentina-Inter: c’è una data. Bologna-Milan più avanti

La qualificazione agli ottavi di Champions League dei nerazzurri di Inzaghi permette di giocare la sfida coi viola già a inizio febbraioLa vittoria dell’contro il Monaco nell’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League non ha permesso soltanto ai nerazzurri di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Ha anche sbloccato la situazione per ildella gara contro lasospesa da Doveri per il malore a Bove (LaPresse) –Tra oggi e domani la Lega diA, infatti, dovrebbe ufficializzare ladeldel match tra le squadre di Inzaghi e Palladino,rotto lo scorso 1 dicembre dopo 17 minuti per il malore accusato in campo da Bove. Dal momento che le due formazioni non saranno impegnate nei playoff di Champions e Conference League, è possibile proseguire la partita già giovedì 6 febbraio.