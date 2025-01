Feedpress.me - Scontro aereo-elicottero, strage nei cieli di Washington: 64 morti

Un minuto di silenzio in sala stampa , le condoglianze di un « Paese in lutto in questo momento di angoscia », i ringraziamenti ai soccorritori . Donald Trump è entrato nella sala stampa della Casa Bianca e ha assunto i panni del ' consoler in chief ' dopo l’incidenteneidinel quale ha certificato che «non ci sono sopravvissuti». Tutte morte quindi le 64 persone (60.