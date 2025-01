Europa.today.it - Sci alpino oggi slalom femminile Courchevel: a che ora e dove vederlo in diretta

Leggi su Europa.today.it

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di sci, giovedì 30 gennaio, a, in Francia, si disputa loin notturna.Grande attesa per il ritorno in gara di 'Her Majesty' Mikaela Shiffrin, 29 anni, dopo il brutto infortunio subito due mesi fa nel gigante di.