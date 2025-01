Laverita.info - Schillaci rimanda l’addio all’Oms che intanto avvia la questua globale

Il ministro glissa: «L’uscita non è nel programma di governo e la cooperazione internazionale è essenziale». Ok a riflessioni su fondi e governance: la Lega esulta. L’ente prova a raccogliere 1 miliardo in giro per il mondo.