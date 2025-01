Sport.quotidiano.net - Scherma: a lugo. Anita Negroni è da applausi

Ventisei atleti del Circolohanno gareggiato anella seconda prova di qualificazione dei regionali assoluti.si è qualificata alla seconda prova nazionale a Carrara l’8 e il 9 marzo.ha finito il girone con quattro successi e si è arresa per entrare nel tabellone delle prime otto. Alice Lambertini ed Evita Bonzano hanno sfiorato la qualifica perdendo l’assalto decisivo per i 16. Anche Matteo Bertaccini e Giuliano Pianca hanno perso la diretta della qualifica per poco. Per quanto riguarda la gara a squadre Gpg, nella categoria bambine/giovanissime, Alyssa Favi, Maria Sofia Aversa e Caterina Tampieri hanno conquistato la medaglia di bronzo. Nello stesso giorno hanno partecipato anche Matteo Falasca, Matteo Nardi, Gianmaria Arena e Alessio Bedeschi tra i ragazzi/allievi.