Ilgiornaleditalia.it - Santanché, Cassazione: "Il processo per ipotesi di truffa all'Inps resta a Milano", il legale aveva chiesto trasferimento a Roma

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Rigettata la richiesta del: "A noi avvocati non è ancora stato comunicato nulla e ci era stato assicurato in tutti i modi (compreso dalla Corte) che la notizia non sarebbe stata passata ai giornali prima di essere comunicata a noi. È vergognoso" Lasi è espressa sulla compet