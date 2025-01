Lanotiziagiornale.it - Sala non molla sul Salva-Milano e lancia l’ultimatum a Schlein

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Se per il sindaco dila missione romana era finalizzata a convincere i senatori (quelli del Pd) a votare il, per Beppeil compito è fallito. Di grosso. Due giorni fa, infatti, intervenendo in commissione Ambiente, non solo non ha azzerato le perplessità dei molti dem sul provvedimento che cancella le inchieste sull’Urbanistica, ma è riuscito anche a rendere manifesto il (non) appoggio al provvedimento del presidente di Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.Il mancato appoggio di ManfrediIl collega (che solo pochi mesi fa lo aveva battuto nella corsa alla guida dell’Ente) ha infatti proposto di trasformare il colpo di spugna delin una “norma transitoria”, perché sarebbe impossibile stabilire l’effetto della legge sugli altri comuni d’Italia. Una proposta che di fatto sconfessa l’impianto della legge già passata alla Camera, ma ora impantanata al Senato.