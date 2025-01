Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni 2025: la formazione della Scozia per la sfida all’Italia

Leggi su Oasport.it

Prende il via domani sera il Guinness Seie sabato a Edimburgo sarà il momento dell’esordio dell’Italia che sfiderà i padroni di casa. I britannici sono gli outsider di lusso del torneo e vogliono esordire alla grande per mettere nel mirino il primo successo nel torneo da quando è entrata proprio l’Italia. E Gregor Townsend, il ct, ha scelto lache scenderà in campo sabato pomeriggio.Ed è una squadra molto forte quella scelta dal ct per vendicare il ko di un anno fa. A partire da un triangolo allargato di assoluto livello, con Kinghorn, van der Merwe e Graham, mentre are Menoncello e Brex a centri ci saranno McDowall e Jones. In mediana Ben White affiancherà la stellasquadra, quel Finn Russell che può fare la differenza in campo.