Rubati i ganci per le sedie a rotelle | Un gesto incomprensibile

Un furto vile, che colpisce indirettamente chi, giovane o anziano, è costretto a stare su una seggiola a. Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, ignoti malviventi hanno fatto razzia nel Fiat Doblò dell’Associazione ‘Insieme è più facile’ di Bondeno, che era parcheggiata di fronte alla sede di via XX settembre, portando via iindispensabili per fissare leal piano del veicolo. "È un– commenta con amarezza Giulia Breveglieri, sorella di Piero (nella foto entrambi), il giovane disabile scomparso otto anni fa che insieme alla famiglia e agli amici, durante la sua vita, aveva fondato l’associazione per aiutare chiunque ne avesse bisogno –. Questisono fondamentali per garantire la sicurezza delle persone durante gli spostamenti. Senza di loro, diventa impossibile trasportare le".