Roma: spari al Casilino, 35enne si presenta ferito in ospedale

, 30 gen. (LaPresse) – Con un colpo di pistola alla schiena e il vetro del lato passeggero dell’auto andato in frantumi per lo sparo, si èto da solo al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata. L’uomo, undi nome Marco P., originario della provincia di Napoli, con diversi precedenti penali, è stato ricoverato in codice rosso. Indaga la polizia.