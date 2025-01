Lapresse.it - Roma, le forze dell’ordine monitorano i tifosi dell’Eintracht

La Questura diha adottato un dispositivo di sicurezza per monitorare gli spostamenti deiFrancoforte, nella capitale da mercoledì per la gara di giovedì sera di Europa League tra la squadra tedesca e i giallorossi. Il match è considerato ad alto rischio. L’attenzione è rivolta non solo sull’area dello stadio Olimpico, ma anche sul centro storico, che, per la circostanza, è stato mappato con la perimetrazione di sei diverse zone. Schierati anche mezzi speciali con dispositivo idrante, il cui impiego proseguirà in occasione della gara, con l’interessamento di più punti della città